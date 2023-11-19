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Перед игрой с Молдовой Чехия отстранила трех игроков. Известна причина
Игроки уже покинули расположения команды
Sport.cz
Троих игроков сборной Чехии отстранили из-за нарушения режима.
По информации Sport.cz, три игрока Якуб Брабец, Владимир Цоуфал и Ян Кухтав в субботу вечером были замечены в клубе в центре города Оломоуц. По решению руководства сборной, игроки покинули расположения команды.
Напомним, завтра сборная Чехии встретятся со сборной Молдавии в 21:45.
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