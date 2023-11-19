Спаллетти: Атака — самая сильная сторона Украины

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился мыслями относительно завтрашнего поединка против Украины:

"Что нужно для победы над Украиной? Желание атаковать и давить, мы никогда не должны терять самоконтроль и равновесие. У них атака является самой сильной стороной. Они могут создать нам проблемы через контратаки. Когда есть возможность нужное расстояние — надо давить на них. Если дистанция до ворот слишком большая, нам придется уступить пространство на поле и опуститься ниже. Но при этом нельзя отдавать метры, которые затем станет трудно повторно занять", - ответил наставник Скуадра Адзурры.

"Перед матчем мы знаем, во что будем играть. Многие хотят напугать нас, напоминая о важности гола и что произойдет, если мы не забьем. Я считаю, что мотивация всегда выходит за рамки страха. Вопрос, который нужно задать один, и он прост: "Сможем ли мы выиграть?". Ответ — да, и это сводит на нет все страхи", - добавил Спаллетти.