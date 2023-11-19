Лукаку оформил покер в первом тайме матча с Азербайджаном

Прямо сейчас проходит игра Квалификации к Евро-2024 между Бельгией и Азербайджаном. После первого тайма - увереные 4:0 от "красных дьяволов". Все голы на счету Ромелу Лукаку.

Отметим, что с 24-й минуты Азербайджан играет в меньшинстве из-за удаления Исрафилова.

Благодаря этим четырем мячам Лукаку поднялся на 7 место в рейтинге футболистов, которые забивали больше всего голов на международном уровне. Теперь у Ромела 83 гола за Бельгию. Лидер рейтинга - Криштиану Роналду со 128 взятиями ворот.

Удивительно, но в 8 матчах Квалификации Лукаку уже забил 14 голов.