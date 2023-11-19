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Первое место в группе. Венгрия - Черногория 3:1. Видеообзор матча
Камбэк во втором тайме
Завершились матчи Квалификации Евро-2024 в группе G. Первое место заняла Венгрия, которая сегодня обыграла Черногорию. Гости финишировали третьими.
Первый тайм неожиданно завершился в пользу Черногории, однако во второй половине встречи венгры добились своего, отличившись трижды.
Отбор на Евро-2024, группа G, 9 тур
Венгрия - Черногория 3:1
Голы: Собослаи, 66, 68, Наги, 90+3 - Рубежич, 36
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