ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отбор на Евро-2024. Швеция - Эстония 2:0
Победа напоследок
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 10-го тура Квалификации к Евро-2024, в группе F сыграли Швеция и Эстония. Их матч уже ничего не решал - обе команды вне Евро.
Швеция уверенно переиграла эстонцев 2:0, и могла забивать еще больше.
Отбор на Евро-2024, группа F, 10 тур
Швеция - Эстония 2:0
Голы: Клаессон 22, Форсберг 55
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Бельгия
|8
|6
|2
|0
|22-4
|+18
|20
|2
|Австрия
|8
|6
|1
|1
|17-7
|+10
|19
|3
|Швеция
|8
|3
|1
|4
|14-12
|+2
|10
|4
|Азербайджан
|8
|2
|1
|5
|7-17
|-10
|7
|5
|Эстония
|8
|0
|1
|7
|2-22
|-20
|1
Популярное сейчас
- 17 из 24. Определился еще один участник Евро-2024. Положение во всех группах отбора
- Гарантировано. Украина сыграет в плей-офф квалификации Евро-2024 в случае не победы над Италией. Возможны два пути
- Нива Бузовая и Агробизнес гарантируют место в топ-5, Чернигов уже не последний. Результаты и таблица Первой лиги
- Важная игра для Украины. Черногория – Литва. Анонс и прогноз матча отбора на Евро-2024 на 16.11.2023
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО
- Красотка дня. Дочь легенды Челси взрывает соцсети откровенными кадрами. ФОТО