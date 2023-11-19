Отбор на Евро-2024. Швеция - Эстония 2:0

В матче 10-го тура Квалификации к Евро-2024, в группе F сыграли Швеция и Эстония. Их матч уже ничего не решал - обе команды вне Евро.

Швеция уверенно переиграла эстонцев 2:0, и могла забивать еще больше.

Отбор на Евро-2024, группа F, 10 тур

Швеция - Эстония 2:0

Голы: Клаессон 22, Форсберг 55