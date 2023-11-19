Хлопнули дверью. Швеция - Эстония 2:0. Видеообзор матча

В рамках отбора на Евро-2024 Швеция уверенно обыграла Эстонию. Хотя победа уже не смогла помочь выйти на главную часть турнира, скандинавская команда сумела добыть три очка усилиями Клаессона и Форсберга против аутсайдера группы.

Отбор на Евро-2024, группа F, 10 тур

Швеция - Эстония 2:0

Голы: Клаессон 22, Форсберг 55