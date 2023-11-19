ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хлопнули дверью. Швеция - Эстония 2:0. Видеообзор матча
Швеция - Эстония ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 19.11.2023 ⋇ Отбор на Евро-2024 на UA-Футбол
Фото: Viasat Sweden
В рамках отбора на Евро-2024 Швеция уверенно обыграла Эстонию. Хотя победа уже не смогла помочь выйти на главную часть турнира, скандинавская команда сумела добыть три очка усилиями Клаессона и Форсберга против аутсайдера группы.
Отбор на Евро-2024, группа F, 10 тур
Швеция - Эстония 2:0
Голы: Клаессон 22, Форсберг 55
Популярное сейчас
- Семнадцать из двадцати четырех. Все участники чемпионата Европы 2024 (обновляется)
- 17 из 24. Определился еще один участник Евро-2024. Положение во всех группах отбора
- С украинским интересом. Сербия - Болгария. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча отбора Евро-2024
- Гарантировано. Украина сыграет в плей-офф квалификации Евро-2024 в случае не победы над Италией. Возможны два пути
- Де Брюйне стал автором одной из песен известного рэпера Дрейка. ФОТО
- Шикарная итальянская журналистка восхитила фанатов идеальными формами после рождения ребенка. ФОТО