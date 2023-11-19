Гави, похоже, вылетел до конца сезона из-за травмы

Продолжается поединок между Испанией и Грузией в рамках Квалификации к Евро-2024. По состоянию на сейчас счет 1:1.

На 26-й минуте Гави был заменен Сансетом из-за травмы, полученной несколько минут назад. Игрок почувствовал сильную боль.



Ряд СМИ сообщают, что после быстрых тестов, можно констатировать разрыв крестообразной связки. Срок восстановления - до 8 месяцев. А это означает, что этот сезон для игрока завершен. Также, скорее всего, он пропустит Евро в Германии.

Интересно, что главный тренер Испании Де ла Фуэнте настолько восхищен игрой Гави, что тот не пропустил ни одного поединка при этом специалисте. Да и в Барселоне испанская звездочка является игроком основного состава.



Гави сыграл за Барселону в этом сезоне 15 матчей, забил 2 гола, отдал 1 ассист. В Квалификации к Евро-2024 полузащитник имеет 2 гола в 8-и играх.