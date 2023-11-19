Швецию покинул главный тренер, который работал с 2016 года

Сегодня закончилась семилетняя эра шведского футбола под руководством Янне Андерссона. Наставник провел свой 94-й и последний международный матч в качестве главного тренера национальной сборной в котором одержал победу над Эстонией.

Главный тренер отметился хорошими результатами на ЧМ-2018, где дошел со сборной до четвертьфинала турнира. Также в 2020 на Евро Андерссон прошел групповой этап, где в 1/8 споткнулся на сборной Украины.

Я не жалею ни о чем, что сделал. Это невеселый финал. Но я ежедневно делал все, что мог, и буду продолжать делать это в будущем, - прокомментировал Андерссон свою отставку.