ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Швецию покинул главный тренер, который работал с 2016 года
Сборную ждет новая эпоха?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня закончилась семилетняя эра шведского футбола под руководством Янне Андерссона. Наставник провел свой 94-й и последний международный матч в качестве главного тренера национальной сборной в котором одержал победу над Эстонией.
Главный тренер отметился хорошими результатами на ЧМ-2018, где дошел со сборной до четвертьфинала турнира. Также в 2020 на Евро Андерссон прошел групповой этап, где в 1/8 споткнулся на сборной Украины.
Я не жалею ни о чем, что сделал. Это невеселый финал. Но я ежедневно делал все, что мог, и буду продолжать делать это в будущем, - прокомментировал Андерссон свою отставку.
Tack för allt, Janne ???????? pic.twitter.com/5LHTR41znU— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) November 19, 2023
Популярное сейчас
- 17 из 24. Определился еще один участник Евро-2024. Положение во всех группах отбора
- Гарантировано. Украина сыграет в плей-офф квалификации Евро-2024 в случае не победы над Италией. Возможны два пути
- С украинским интересом. Сербия - Болгария. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча отбора Евро-2024
- Матчи, которые могут гарантировать Украине плей-офф, выступление молодежки. Расписание футбола на 13 - 19 ноября
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО
- Красотка дня. Дочь легенды Челси взрывает соцсети откровенными кадрами. ФОТО