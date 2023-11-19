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Спаллетти о поздравлении Зенита с чемпионством: Некорректно привязывать спортивную деятельность к конфликтам
"Я против любого конфликта и войны в целом"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Италии на пресс-конференции ответил на вопрос, почему он поздравил свой бывший клуб "Зенит" с победой в чемпионате России уже после начала полномасштабной войны:
"Во-первых, в той команде я тренировал многих футболистов и работал со многими тренерами. Кроме того, было 5 сотрудников, с которыми я работал в этой команде. Я получил поздравления с победой в своем чемпионате и думаю, что имел право сделать то же самое, поздравив их с победой в их чемпионате.
Мне кажется, что немного некорректно привязывать спортивные события, спортивную деятельность к конфликтам, с которыми я категорически не согласен. Я против любого конфликта и войны в целом. Мы, итальянцы, в том числе сборная Италии, очень близки к тем людям, которые страдают.
Я и все мы думаем о людях, которые хотят жить в мире, о детях, которых нет. Хочу отметить, что мы очень надеемся, что этот конфликт как можно быстрее закончится. Мы близки ко всем людям, которые испытывают страдания. Я также должен вспомнить о людях, которые пострадали от паводка в Тоскане", - сказал Спаллетти.
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