Спаллетти о поздравлении Зенита с чемпионством: Некорректно привязывать спортивную деятельность к конфликтам

Главный тренер сборной Италии на пресс-конференции ответил на вопрос, почему он поздравил свой бывший клуб "Зенит" с победой в чемпионате России уже после начала полномасштабной войны:

"Во-первых, в той команде я тренировал многих футболистов и работал со многими тренерами. Кроме того, было 5 сотрудников, с которыми я работал в этой команде. Я получил поздравления с победой в своем чемпионате и думаю, что имел право сделать то же самое, поздравив их с победой в их чемпионате.

Мне кажется, что немного некорректно привязывать спортивные события, спортивную деятельность к конфликтам, с которыми я категорически не согласен. Я против любого конфликта и войны в целом. Мы, итальянцы, в том числе сборная Италии, очень близки к тем людям, которые страдают.

Я и все мы думаем о людях, которые хотят жить в мире, о детях, которых нет. Хочу отметить, что мы очень надеемся, что этот конфликт как можно быстрее закончится. Мы близки ко всем людям, которые испытывают страдания. Я также должен вспомнить о людях, которые пострадали от паводка в Тоскане", - сказал Спаллетти.