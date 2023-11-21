Уэльс - Турция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024

Если Уэльс хочет выходить на Евро-2024, им обязательно надо побеждать лидера группы D - Турцию, которая уже гарантировала себе такую возможность. Но, это не единственное, в чем нуждается Уэльс. Кроме этого, Хорватия должна потерять очки в поединке с Арменией. Сойдутся ли все звезды - покажет игра!

Матч отбора Евро-2024 состоится во вторник, 21-го ноября, в 21:45. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO - MEGOGO Футбол 3

Квалификация на Чемпионат Европы-2024

Группа D, 10 тур

21 ноября, 21:45. "Кардифф Сити Стэдиум" (Кардифф)

Главный арбитр: Матей Юг (Словения)

Уэльс - Турция. 21:45

Прямая трансляция: Megogo Футбол 3

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