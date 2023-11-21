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Уэльс - Турция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024
Последние призрачные надежды Уэльса
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Если Уэльс хочет выходить на Евро-2024, им обязательно надо побеждать лидера группы D - Турцию, которая уже гарантировала себе такую возможность. Но, это не единственное, в чем нуждается Уэльс. Кроме этого, Хорватия должна потерять очки в поединке с Арменией. Сойдутся ли все звезды - покажет игра!
Матч отбора Евро-2024 состоится во вторник, 21-го ноября, в 21:45. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO - MEGOGO Футбол 3
Квалификация на Чемпионат Европы-2024
Группа D, 10 тур
21 ноября, 21:45. "Кардифф Сити Стэдиум" (Кардифф)
Главный арбитр: Матей Юг (Словения)
Уэльс - Турция. 21:45
Прямая трансляция: Megogo Футбол 3
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за матчем в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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