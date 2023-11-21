Хорватия – Армения. Анонс и прогноз матча отбора на Евро-2024 на 21.11.2023

Отбор на Чемпионат Европы-2024

Группа D, 10 тур

21 ноября, 21:45. "Максимир" (Загреб)

Главный арбитр: Иван Кружляк (Словакия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 4

Трансляция матча В эфире Пряма трансляція матчу Хорватія - Вірменія Смотреть трансляцию

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Подопечные Александра Петракова уже окончательно упустили шансы на следующее Евро. Сегодня для них будет игра-тренировка против тяжелого соперника. Армяне имеют шанс запихнуть хорватам палки в колеса. Ведь "шашечные" до сих пор не гарантировали себе континентальное первенство.

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Новости Хорватии

После удачного Чемпионата мира и добытой бронзы подопечных Далича немного штормит. Стабильности они пока не нашли. Сразу же в первом матче отбора – в марте – хорваты потеряли победу с Уэльсом на последних минутах. В октябре игры вообще не пошли: два поражения в двух поединках. Как результат, перед последним туром "шашечные" до сих пор еще не решили вопрос со своей путевкой на ЧЕ-2024.

В июне хорваты выступили в Лиге наций. Классический сценарий для подопечных Далича: два матча не завершились в основное время. Нидерландцы смогли пройти, а вот Испании уступили в серии пенальти. Сегодня ничьей может быть недостаточно, так что придется играть на победу.

Кадры хозяев

Хорваты переживают период перехода поколений. Модрич еще лидер в сборной, Крамарич и Брозович тоже все еще играют ведущие роли. Но есть уже и молодые важные футболисты: Гвардиол, Шутало, Майер, Станишич. Смесь опыта и новых игроков должна быть очень мощной.

Новости Армении

Пока наиболее эффектным моментом отбора для армян остается матч третьего тура и выступления Петракова. Если с резкими и постоянными высказываниями тренера все понятно, то в том выездном поединке против Уэльса удалось одержать уверенную волевую победу со счетом 4:2. Сразу же в следующем матче армяне взяли верх еще и над Латвией. Однако это была единственная победа во время всей квалификации.

Дважды Армения завершала встречу с любимым (еще при работе в сборной Украины) для Петракова счетом 1:1. В частности, и в прошлом матче против Уэльса его команда не смогла победить, потеряв преимущество по ходу матча. Селарраян открыл счет, но Тикнизян автоголом восстановил паритет для валлийцев. “Бенефис” с автоголом Ярмоленко, который тоже выбил команду Петракова с борьбы за квалификацию на большой турнир.

Кадры гостей

Самыми интересными представителями команды Армении есть двойка атакующих футболистов. Центральный нападающий Лукас Селаррян представляет "Аль-Фатех". И это для него отнюдь не экзотика, ведь всю свою карьеру он провел в чемпионатах Аргентины, Мексики или США. Вторым интересным персонажем является 20-летний Грант-Леон Рамос – воспитанник "Баварии" и действующий игрок "Боруссии" Менхенгладбах.

Последние пять матчей Хорватии и Армении

Последние пять встреч хозяев

18.11. Латвия – Хорватия 0:2 (Отбор на ЧЕ-2024)

15.10. Уэльс - Хорватия 2:1 (Отбор на ЧЕ-2024)

12.10. Хорватия – Турция 0:1 (Отбор на ЧЕ-2024)

11.09. Армения – Хорватия 0:1 (Отбор на ЧЕ-2024)

08.09. Хорватия – Латвия 5:0 (Отбор на ЧЕ-2024)

Последние пять встреч гостей

18.11. Армения – Уэльс 1:1 (Отбор на ЧЕ-2024)

17.10. Северная Македония – Армения 3:1 (ТМ)

12.10. Латвия – Армения 2:0 (Отбор на ЧЕ-2024)

11.09. Армения – Хорватия 0:1 (Отбор на ЧЕ-2024)

08.09. Турция – Армения 1:1 (Отбор на ЧЕ-2024)

Личные встречи между Хорватией и Арменией

11.09.23. Армения – Хорватия 0:1 (Отбор на ЧЕ-2024)

01.06.21. Хорватия – Армения 1:1 (ТМ)

Турнирная таблица группы D

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Турция 7 5 1 1 13-6 16 2 Хорватия 7 4 1 2 12-4 13 3 Уэльс 7 3 2 2 9-9 11 4 Армения 7 2 2 3 9-10 8 5 Латвия 8 1 0 7 5-19 3

Ставки и коэффициенты на матч Хорватия – Армения

Прогноз матча Хорватия – Армения от UA-Football

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Петракова в Армении очень сильно полюбили болельщики. Многие из них просят продления контракта с тренером. Практически во всех матчах отбора его подопечные очень достойно выглядели на поле и этот прогресс отметили фаны. Сегодня тоже Хорватии будет не сладко. Хозяевам нужно забивать, потому и они будут открываться. Прогноз: Обе забьют (Кф 2,52).