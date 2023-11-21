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Хорватия – Армения. Анонс и прогноз матча отбора на Евро-2024 на 21.11.2023
Петраков на ЧЕ выйти не может, но испортить планы хорватам – да
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Отбор на Чемпионат Европы-2024
Группа D, 10 тур
21 ноября, 21:45. "Максимир" (Загреб)
Главный арбитр: Иван Кружляк (Словакия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 4
Подопечные Александра Петракова уже окончательно упустили шансы на следующее Евро. Сегодня для них будет игра-тренировка против тяжелого соперника. Армяне имеют шанс запихнуть хорватам палки в колеса. Ведь "шашечные" до сих пор не гарантировали себе континентальное первенство.
Новости Хорватии
После удачного Чемпионата мира и добытой бронзы подопечных Далича немного штормит. Стабильности они пока не нашли. Сразу же в первом матче отбора – в марте – хорваты потеряли победу с Уэльсом на последних минутах. В октябре игры вообще не пошли: два поражения в двух поединках. Как результат, перед последним туром "шашечные" до сих пор еще не решили вопрос со своей путевкой на ЧЕ-2024.
В июне хорваты выступили в Лиге наций. Классический сценарий для подопечных Далича: два матча не завершились в основное время. Нидерландцы смогли пройти, а вот Испании уступили в серии пенальти. Сегодня ничьей может быть недостаточно, так что придется играть на победу.
Кадры хозяев
Хорваты переживают период перехода поколений. Модрич еще лидер в сборной, Крамарич и Брозович тоже все еще играют ведущие роли. Но есть уже и молодые важные футболисты: Гвардиол, Шутало, Майер, Станишич. Смесь опыта и новых игроков должна быть очень мощной.
Новости Армении
Пока наиболее эффектным моментом отбора для армян остается матч третьего тура и выступления Петракова. Если с резкими и постоянными высказываниями тренера все понятно, то в том выездном поединке против Уэльса удалось одержать уверенную волевую победу со счетом 4:2. Сразу же в следующем матче армяне взяли верх еще и над Латвией. Однако это была единственная победа во время всей квалификации.
Дважды Армения завершала встречу с любимым (еще при работе в сборной Украины) для Петракова счетом 1:1. В частности, и в прошлом матче против Уэльса его команда не смогла победить, потеряв преимущество по ходу матча. Селарраян открыл счет, но Тикнизян автоголом восстановил паритет для валлийцев. “Бенефис” с автоголом Ярмоленко, который тоже выбил команду Петракова с борьбы за квалификацию на большой турнир.
Кадры гостей
Самыми интересными представителями команды Армении есть двойка атакующих футболистов. Центральный нападающий Лукас Селаррян представляет "Аль-Фатех". И это для него отнюдь не экзотика, ведь всю свою карьеру он провел в чемпионатах Аргентины, Мексики или США. Вторым интересным персонажем является 20-летний Грант-Леон Рамос – воспитанник "Баварии" и действующий игрок "Боруссии" Менхенгладбах.
Последние пять матчей Хорватии и Армении
Последние пять встреч хозяев
- 18.11. Латвия – Хорватия 0:2 (Отбор на ЧЕ-2024)
- 15.10. Уэльс - Хорватия 2:1 (Отбор на ЧЕ-2024)
- 12.10. Хорватия – Турция 0:1 (Отбор на ЧЕ-2024)
- 11.09. Армения – Хорватия 0:1 (Отбор на ЧЕ-2024)
- 08.09. Хорватия – Латвия 5:0 (Отбор на ЧЕ-2024)
Последние пять встреч гостей
- 18.11. Армения – Уэльс 1:1 (Отбор на ЧЕ-2024)
- 17.10. Северная Македония – Армения 3:1 (ТМ)
- 12.10. Латвия – Армения 2:0 (Отбор на ЧЕ-2024)
- 11.09. Армения – Хорватия 0:1 (Отбор на ЧЕ-2024)
- 08.09. Турция – Армения 1:1 (Отбор на ЧЕ-2024)
Личные встречи между Хорватией и Арменией
11.09.23. Армения – Хорватия 0:1 (Отбор на ЧЕ-2024)
01.06.21. Хорватия – Армения 1:1 (ТМ)
Турнирная таблица группы D
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Турция
|7
|5
|1
|1
|13-6
|16
|2
|Хорватия
|7
|4
|1
|2
|12-4
|13
|3
|Уэльс
|7
|3
|2
|2
|9-9
|11
|4
|Армения
|7
|2
|2
|3
|9-10
|8
|5
|Латвия
|8
|1
|0
|7
|5-19
|3
Ставки и коэффициенты на матч Хорватия – Армения
Прогноз матча Хорватия – Армения от UA-Football
Петракова в Армении очень сильно полюбили болельщики. Многие из них просят продления контракта с тренером. Практически во всех матчах отбора его подопечные очень достойно выглядели на поле и этот прогресс отметили фаны. Сегодня тоже Хорватии будет не сладко. Хозяевам нужно забивать, потому и они будут открываться. Прогноз: Обе забьют (Кф 2,52).
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