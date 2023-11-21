Луческу: Казахстан на Евро? Это было бы что-то совершенно и совершенно ненормальное

Экс-тренер "Динамо", "Шахтера" и сборной Румынии Мирча Луческу раскритиковал систему отбора на Евро-2024 .

"Сейчас мы видим так много команд, которые будут играть на финальном турнире.Когда я был тренером, на Евро выступало 8 команд, из которых только 7 прошли квалификацию из отборочных.

Сейчас на Евро играют 24 команды, на чемпионате мира — 32, а будет 48.Очень маленькие страны могут в какой-то момент, по стечению обстоятельств, пройти квалификацию.

Казахстан на Евро? Это было бы что-то совершенно и совершенно ненормальное. Это действительно невероятно, что УЕФА допускает нечто подобное, это невероятно!", - заявил Луческу.