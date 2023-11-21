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Луческу: Казахстан на Евро? Это было бы что-то совершенно и совершенно ненормальное
Мирча раскритиковал УЕФА за систему отбора на Евро-2024
dynamo.kiev.ua
Экс-тренер "Динамо", "Шахтера" и сборной Румынии Мирча Луческу раскритиковал систему отбора на
"Сейчас мы видим так много команд, которые будут играть на финальном турнире.Когда я был тренером, на Евро выступало 8 команд, из которых только 7 прошли квалификацию из отборочных.
Сейчас на Евро играют 24 команды, на чемпионате мира — 32, а будет 48.Очень маленькие страны могут в какой-то момент, по стечению обстоятельств, пройти квалификацию.
Казахстан на Евро? Это было бы что-то совершенно и совершенно ненормальное. Это действительно невероятно, что УЕФА допускает нечто подобное, это невероятно!", - заявил Луческу.
Напомним, что Казахстан не вышел на Евро напрямую, но сохраняет шанс попасть на турнир через плей-офф Лиги наций. В полуфинале Казахстан сыграет с Грецией, а если пройдет греков – с победителем пары Грузия – Люксембург.
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