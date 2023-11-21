Отбор на Евро-2024. Израиль справился с Андоррой

Сборная Израиля завершила свой четырехматчевый марафон минимальной победой над Андоррой. Из-за начала конфликта на Ближнем Востоке Израиль пропустил свое поединки в октябре. Пришлось отрабатывать в ноябре.

Это была четвертая игра за десять дней и после двух поражений и ничьи Израилю наконец удалось победить. Помогла Андорра, которая забила в собственные ворота. После перерыва Израиль добавил еще один гол.

Израиль завершает группу на третьем месте и готовится к плей-офф Лиги наций, который состоится в марте.

Отбор на Евро-2024, группа І, десятый тур

Андорра- Израиль 0:2

Голы: Ж. Сервос 29 (авт.), Кинда 81