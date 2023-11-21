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Отбор на Евро-2024. Израиль справился с Андоррой
Автогол и еще гол во втором тайме
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Израиля завершила свой четырехматчевый марафон минимальной победой над Андоррой. Из-за начала конфликта на Ближнем Востоке Израиль пропустил свое поединки в октябре. Пришлось отрабатывать в ноябре.
Это была четвертая игра за десять дней и после двух поражений и ничьи Израилю наконец удалось победить. Помогла Андорра, которая забила в собственные ворота. После перерыва Израиль добавил еще один гол.
Израиль завершает группу на третьем месте и готовится к плей-офф Лиги наций, который состоится в марте.
Отбор на Евро-2024, группа І, десятый тур
Андорра- Израиль 0:2
Голы: Ж. Сервос 29 (авт.), Кинда 81
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Румыния
|10
|6
|4
|0
|16-5
|+11
|22
|2
|Швейцария
|10
|4
|5
|1
|22-11
|+11
|17
|3
|Израиль
|10
|4
|3
|3
|11-11
|0
|15
|4
|Беларусь
|10
|3
|3
|4
|9-14
|-5
|12
|5
|Косово
|10
|2
|5
|3
|10-10
|0
|11
|6
|Андорра
|10
|0
|2
|8
|3-20
|-17
|2
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