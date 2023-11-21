Удачный матч для обоих. Нидерланды забили шесть сухих голов Гибралтару

В отборочной группе B Евро-2024 состоялись матчи заключительного тура, в одном из которых Гибралтар принимал Нидерланды.

Игра не имела ни малейшего турнирного значения, поэтому Рональд Куман выпустил фактически резервный состав – из «основы» можно было лишь назвать ван Дайка, Дамфриса, Гакпо и Симонса.

В итоге, нидерландцы забили 6 сухих голов и этот счет, пожалуй (после 0:14 Гибралтара от Франции), устроил обе команды.

Французы в параллельном матче сыграли вничью 2:2 с Грецией и заняли первое место в группе. Нидерланды вторые и тоже едут на Евро.

Греция сыграет в плей-офф Лиги наций. Гибралтар последний с 8-ю поражениями и разницей голов 0:41.

Гибралтар – Нидерланды 0:6

Голы: Стенгс (10, 50, 62), Виффер (23), Компмейнерс (38), Гакпо (81)