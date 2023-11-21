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Удачный матч для обоих. Нидерланды забили шесть сухих голов Гибралтару
Турнирной интриге в матчах последнего тура группы B не было
Getty Images
В отборочной группе B
Игра не имела ни малейшего турнирного значения, поэтому Рональд Куман выпустил фактически резервный состав – из «основы» можно было лишь назвать ван Дайка, Дамфриса, Гакпо и Симонса.
В итоге, нидерландцы забили 6 сухих голов и этот счет, пожалуй (после 0:14 Гибралтара от Франции), устроил обе команды.
Французы в параллельном матче сыграли вничью 2:2 с Грецией и заняли первое место в группе. Нидерланды вторые и тоже едут на Евро.
Греция сыграет в плей-офф Лиги наций. Гибралтар последний с 8-ю поражениями и разницей голов 0:41.
Гибралтар – Нидерланды 0:6
Голы: Стенгс (10, 50, 62), Виффер (23), Компмейнерс (38), Гакпо (81)
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Франция
|8
|7
|1
|0
|29-3
|+26
|22
|2
|Нидерланды
|8
|6
|0
|2
|17-7
|+10
|18
|3
|Греция
|8
|4
|1
|3
|14-8
|+6
|13
|4
|Ирландия
|8
|2
|0
|6
|9-10
|-1
|6
|5
|Гибралтар
|8
|0
|0
|8
|0-41
|-41
|0
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