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Хорватия – Армения 1:0. Далич все же напрямую вывел свою команду на Евро-2024
Петраков не смог помешать "шашечным"
Getty Images/Global Images Ukraine
Отбор на Чемпионат Европы-2024
Группа D, 10 тур
"Максимир" (Загреб)
Главный арбитр: Иван Кружляк (Словакия)
Хорватия – Армения 1:0
Гол: Будимир 43
Хорватия: Ливакович – Станишич (Юранович 50), Шутало, Гвардиол, Соса – Модрич, Брозович, Майер (Сучич 83) – Крамарич (Марко Пашалич 68), Будимир (Батурина 83), Иванушещ (Марио Пашалич 46)
Армения: Чанчаревич – Харутунян, Мкртчян, Чалисир, Тикнизян – Оганесян (Пилоян 86), Сперцян, Арутюнян (Дашян 70) – Ранос (Миранян 73), Севикян (Серобян 70), Селлараян (Бичахчян 46)
Предупреждение: Пилоян 88
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