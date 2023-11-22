Драконы отправились в плей-офф. Уэльс - Турция 1:1. Обзор матча и видео голов

Даже если бы Уэльс выиграл этот матч, команда Роба Пейджа не смогли бы напрямую выйти на чемпионат Европы из-за победы Хорватии в параллельном матче. В любом случае “драконы” хотели победить, но пропустили гол в ответ от Турции после спорного пенальти.

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Квалификация на Чемпионат Европы-2024. Группа D, 10 тур. Кардифф, "Кардифф Сити Стэдиум"

Уэльс - Турция 1:1

Голы: Уильямс 7 - Язиджи 70 (пен)