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Франция - фаворит Евро-2024 по версии Goal, Португалия - 2-я, Италия - 11-я
Goal считает Францию фаворитом
Фото: fff.fr
Goal считает Францию фаворитом на победу в чемпионате Европы 2024 года.
Команда Дидье Дешама занимает 1-е место в списке команд, которые уже гарантировали себе квалификацию на Евро.
Список из 21 сборной выглядит следующим образом:
- 1. Франция.
- 2. Португалия
- 3. Испания.
- 4. Англия.
- 5. Бельгия.
- 6. Австрия.
- 7. Венгрия.
- 8. Турция.
- 9. Албания.
- 10. Нидерланды.
11. Италия. 12. Хорватия. 13. Румыния. 14. Шотландия. 15. Германия. 16. Дания. 17. Словакия. 18. Словения. 19. Швейцария. 20. Сербия. 21. Чехия.
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