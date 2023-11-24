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Главный тренер сборной Польши: У нас есть шансы выйти на Евро-2024
Поляки сыграют в полуфинале с Эстонией
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж считает, что у его команды есть хорошие шансы выйти на чемпионат Европы 2024 года.
Напомним, в полуфинале поляки сыграют с Эстонией. В случае успеха польская команда встретится с победителем пары Уэльс - Финляндия.
"Мы знали, что сыграем с Эстонией дома. Константин Васильев – мой бывший игрок и один из лидеров сборной Эстонии.
Матч между Уэльсом и Финляндией будет очень интересным. Мы еще не наблюдали за этими командами, но знаем, что Уэльс играет очень хорошо
У нас есть шанс пройти квалификацию. Мы знаем, что если мы не выиграем первый матч, то второго не будет.
Я новый тренер, и поначалу мы работали над атмосферой и психологическим подходом. Надеюсь, мы будем очень сосредоточены с самого начала и победим", – сказал Пробеж.
Матч Польша - Эстония состоится 21 марта, финал плей-офф - 26 марта.
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