Главный тренер сборной Польши: У нас есть шансы выйти на Евро-2024

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж считает, что у его команды есть хорошие шансы выйти на чемпионат Европы 2024 года.

Напомним, в полуфинале поляки сыграют с Эстонией. В случае успеха польская команда встретится с победителем пары Уэльс - Финляндия.

"Мы знали, что сыграем с Эстонией дома. Константин Васильев – мой бывший игрок и один из лидеров сборной Эстонии. Матч между Уэльсом и Финляндией будет очень интересным. Мы еще не наблюдали за этими командами, но знаем, что Уэльс играет очень хорошо У нас есть шанс пройти квалификацию. Мы знаем, что если мы не выиграем первый матч, то второго не будет. Я новый тренер, и поначалу мы работали над атмосферой и психологическим подходом. Надеюсь, мы будем очень сосредоточены с самого начала и победим", – сказал Пробеж.

Матч Польша - Эстония состоится 21 марта, финал плей-офф - 26 марта.