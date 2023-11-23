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Тренер Уэльса: Мы хотели избежать матча с Украиной, поэтому все пошло по нашему плану
Уэльс получил в соперники Финляндию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж прокомментировал итоги жеребьевки отборочных матчей плей-офф Евро-2024.
Напомним, что Уэльс получил в соперники Финляндию. В случае победы над финнами валлийцы в финале плей-офф будут принимать победителя пары Польша – Эстония.
"Наверное, мы хотели избежать матча с Украиной, потому все пошло по нашему плану. Не думаю, что кто-нибудь в этой части сетки хотел бы играть с нами. Я больше волновался, чтобы потенциальный финал мы играли дома.
Если сохраним ту форму, в которой мы сейчас находимся, то перед своими болельщиками в Кардиффе дадим бой кому угодно. Это отличный случай для нас. Мы всего в двух победах от выхода на Евро", – сказал Пейдж.
Отметим, что в июне прошлого года Уэльс победил дома Украину в финале плей-офф за выход на ЧМ-2022.
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