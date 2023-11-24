Томас Тухель считает, что Мануэль Нойер должен быть первым номером в сборной Германии

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель высказался на тему того, кто должен быть основным вратарем в сборной Германии.

"Я хотел бы сказать кое-что о Мануэле Нойере. Считаю, что этот вопрос сам собой решится в мае или июне, если Ману будет здоров к этому времени и будет решать все вопросы в том психологическом состоянии, в котором он находится сейчас. Тогда он вернется к своей прежней силе", - приводит слова Тухеля kicker.

В декабре 2022 года Нойер сломал нижнюю часть бедра во время катания на лыжах в отпуске и выбыл до конца сезона-2022/2023, а также пропустил старт сезона-2023/2024.

В нынешнем сезоне после восстановления 37-летний голкипер провел пять матчей, из которых два сыграл "на ноль", в остальных пропустил пять мячей.

За сборную Нойер дебютировал в июне 2009 года. В составе Германии вратарь провел 117 матчей, 48 из которых "на ноль", в остальных пропустил 113 мячей. Вместе с немецкой сборной Нойер выиграл чемпионат мира - 2014 в Бразилии