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Хаверц больше не хочет играть на позиции левого защитника. Нагельсманн это подтверждает
Больше таких экспериментов не будет
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Арсенала" Кай Хаверц обнаружил нежелание играть на позиции левого защитника. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Главный тренер сборной Германии согласился с Хаверцом и заявил, что таких экспериментов по Каю больше не будет.
“Да, все закончилось. Этого больше не произойдет, хотя это не было провалом. Он сыграл две очень хорошие игры”, – сказал Нагельсманн.
Напомним, что во время ноябрьского международного собрания Хаверц дважды сыграл за Германию в обороне. В товарищеском матче против Турции он провел 90 минут на позиции левого защитника и забил один гол. В спарринге из Австрией он сыграл 76 минут в роли левого латераля.
В то же время в “Арсенале” Артета продолжает его использовать в атакующем звене. После того международного сбора Хаверц провел шесть матчей за "канониров" и забил три гола.
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