Хаверц больше не хочет играть на позиции левого защитника. Нагельсманн это подтверждает

Полузащитник "Арсенала" Кай Хаверц обнаружил нежелание играть на позиции левого защитника. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Главный тренер сборной Германии согласился с Хаверцом и заявил, что таких экспериментов по Каю больше не будет.

“Да, все закончилось. Этого больше не произойдет, хотя это не было провалом. Он сыграл две очень хорошие игры”, – сказал Нагельсманн.

Напомним, что во время ноябрьского международного собрания Хаверц дважды сыграл за Германию в обороне. В товарищеском матче против Турции он провел 90 минут на позиции левого защитника и забил один гол. В спарринге из Австрией он сыграл 76 минут в роли левого латераля.

В то же время в “Арсенале” Артета продолжает его использовать в атакующем звене. После того международного сбора Хаверц провел шесть матчей за "канониров" и забил три гола.