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Кроос может вернуться в сборную Германии на Евро-2024
Шансы Германии могут значительно повыситься
Полузащитник "Реала" Тони Кроос рассматривает возможность возобновления выступлений за сборную Германии.
Как сообщает Athletic, немца привлекает перспектива побороться за трофей при поддержке родных трибун. К тому же, Тони поддерживает хорошие отношения с главным тренером команды Юлианом Нагельсманом.
Напомним, что Кроос объявил о завершении карьеры в сборной летом 2021 года после вылета с Евро-2020. Он провел за национальную команду 106 матчей и забил 17 голов, и был одним из творцов триумфа на Чемпионате Мира-2014.
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