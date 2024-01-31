Кроос может вернуться в сборную Германии на Евро-2024

Полузащитник "Реала" Тони Кроос рассматривает возможность возобновления выступлений за сборную Германии.

Как сообщает Athletic, немца привлекает перспектива побороться за трофей при поддержке родных трибун. К тому же, Тони поддерживает хорошие отношения с главным тренером команды Юлианом Нагельсманом.

Напомним, что Кроос объявил о завершении карьеры в сборной летом 2021 года после вылета с Евро-2020. Он провел за национальную команду 106 матчей и забил 17 голов, и был одним из творцов триумфа на Чемпионате Мира-2014.