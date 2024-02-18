Эдин Джеко - о матче с Украиной: В игре будет большое количество столкновений

Нападающий "Фенербахче" и сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко рассказал о том, что он ожидает матча против сборной Украины, который состоится 21 марта.

"Украина – большой соперник. У нас была возможность померяться с ней силами и знаем, чего ждать. Однако мы играем дома, перед своими болельщиками, и у нас есть шансы пройти дальше. Думаю, в игре будет большое количество перемещений, столкновений и тактических перестроек. Сборная Украины очень сплочена, многие игроки играют в европейских клубах, и это влияет на общую игру. Мы обязательно сделаем все возможное, чтобы попасть на Евро", — сказал Джеко.

Напомним, победитель этой пары сыграет против Исландии или Израиля в финале плей-офф.