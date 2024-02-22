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Тони Кроос объявил о возвращении в сборную Германии
Он не играл за сборную с 2021-го
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Хавбек "Реала" Тони Кроос решил вернуться в сборную Германии. 34-летний футболист объявил о решении в инстаграме.
"Ребята, коротко: с марта я снова буду играть за Германию.
Почему? Потому что меня попросил тренер сборной, я согласился. Я уверен, что эта команда на Евро способна на гораздо большее, чем думает большинство!" - написал Тони.
Кроос объявлял о завершении карьеры в сборной летом 2021 года, сразу после Евро-2020. Его последний на данный момент матч за Германию состоялся 29 июня 2021-го, когда немцы проиграли Англии в 1/8 финала чемпионата Европы.
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