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Немецкий футбольный союз хочет видеть Клоппа во главе сборной Германии в 2026 году
Однако, это возможно лишь при одном условии
Фото: liverpoolfc.com
Немецкий футбольный союз (DFB) хочет видеть Юрген Клоппа во главе сборной Германии на чемпионате мира 2026 года, если Юлиан Нагельсманн уйдет в отставку после Евро-2024, сообщает Bild.
По информации источника, немецкие футбольные власти надеются убедить Клоппа занять новую должность с марта 2025 года. До момента назначения нынешнего наставника "Ливерпуля" руководить сборной будет ассистент главного тренера "Бундестим" - Сандро Вагнер. Однако, такие расклады возможны лишь в случае увольнения Нагельсманна.
Напомним, в конце января Юрген Клопп объявил, что покинет "Ливерпуль" по окончании нынешнего сезона.
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