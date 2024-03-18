Сборная Англии представила два новых комплекта формы на Евро-2024

Национальная сборная Англии представила новые комплекты формы, в которых команда сыграет на чемпионате Европы-2024.

Домашняя форма выполнена преимущественно в белом цвете, гостевая — в тёмно-синем. Техническим спонсором "трёх львов" выступил американский экипировщик Nike.

Напомним, соперниками Англии на Евро-2024 в группе С будут сборные Дании, Сербии и Словении. Турнир пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля этого года.