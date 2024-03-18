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Бывший тренер Боснии и Герцеговины: Весь мир будет болеть за Украину, но мы играем дома
Сафет Сушич поговорил о предстоящем матче плей-офф за выход на Евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сафет Сушич дал интервью порталу Reprezentacija.ba, в котором поговорил о ближайшем матче сборной против сборной Украины в плей-офф за выход на Евро-2024. Единственный тренер в истории "драконов", выводивший их на крупный турнир - Чемпионат Мира-2014, упомянул о войне, но рассчитывает на домашних болельщиков.
"Дай Бог, чтобы я больше не был единственным, кто вывел Боснию и Герцеговину на крупное соревнование", - заявил Сушич. "Как и все в Боснии и Герцеговине, я жду четверга и матча плей-офф против Украины. Если мы выиграем в Зенице, я верю, что мы пройдем на Чемпионат Европы, потому что, если говорить реалистично, качество Украины не может сравниться с Исландией или Израилем".
Сушич тренировал сборную также в плей-офф за выход на Евро-2012. "К моему несчастью, соперником тогда была Португалия, топ-сборная с Пепе, Нани, Роналду... Тот же Роналду и сегодня является мастером, не говоря уже о временах, когда был моложе более, чем на десять лет. Они были намного лучше нас. Когда вы спрашиваете меня, можно ли было тогда что-то сделать по-другому – это не так. Португальцы просто были намного лучше. На этот раз ситуация даже близко не такая".
"Из-за ситуации в Украине весь мир может хотеть, чтобы украинцы поехали на Чемпионат Европы, но мы играем на своем поле и перед своими болельщиками. Вы сами знаете, какую атмосферу можно создать в Зенице", - также заявил Сушич.
Матч между Боснией и Герцеговиной и Украиной начнётся в четверг 21-го марта в 21:45.
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