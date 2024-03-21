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Израиль - Исландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Євро-2024
Сможет ли Израиль впервые пробиться на Евро в своей истории?
Фото: twitter.com/footballicelandАвтор - невідомий
Победитель матча Израиль - Исландия сыграет с победителем пары Босния и Герцеговина - Украина.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 21 марта 2024 года.
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21 марта. 21:45. Лондон. "Szusza Ferenc Stadion" (Будапешт)
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: Megogo Футбол 4
Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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