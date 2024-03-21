Польша - Эстония. Смотреть онлайн LIVE пряму видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Полякам выпал самый легкий соперник из всех возможных на этом этапе квалификации. Хотя Эстония попала в текущий раунд благодаря победе в группе Лиги наций, однако это была группа D с Мальтой и Сан Марино. Поэтому очевидно, что сегодняшние гости являются аутсайдерами в целом этого отбора, а в матче с Польшей и еще и в Варшаве – подавно шансов у них мало.

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Отбор на Чемпионат Европы-2024

Стыковой раунд Лиги наций, 1/2 финала

21 марта, 21:45. "Народовый" (Варшава)

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2