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Польша - Эстония. Смотреть онлайн LIVE пряму видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Польша - Эстония: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полякам выпал самый легкий соперник из всех возможных на этом этапе квалификации. Хотя Эстония попала в текущий раунд благодаря победе в группе Лиги наций, однако это была группа D с Мальтой и Сан Марино. Поэтому очевидно, что сегодняшние гости являются аутсайдерами в целом этого отбора, а в матче с Польшей и еще и в Варшаве – подавно шансов у них мало.
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Отбор на Чемпионат Европы-2024
Стыковой раунд Лиги наций, 1/2 финала
21 марта, 21:45. "Народовый" (Варшава)
Польша - Эстония
Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 2
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