Плей-офф отбора на Евро-2024. Грузия - Люксембург 2:0. И без Хвичи справились

Воспользовшись правом фаворита и хозяина матча, грузины решили особо не церемониться и сразу бросились в стартовый штурм, попутно заводя родные трибуны. Стоит отдать должное Люксембургу - с навалом они справились отлично, и пресекли все попытки хозяев их ошарашить в начале встречи.

Впрочем, свой момент Грузия нашла - на 13-й минуте на контратаке эффектный гол чуть не забил будущий герой матча - Буду Зивзивадзе. Соперника спасла штанга.

Вскоре Буду всё-таки удалось поразить ворота соперника из-за индивидуальной ошибки защитника гостей, но при этом ещё и влетел в голкипера "красных львов". Понятное дело, Хосе Санчес гол отменил.

Далее грузины продолжали владеть небольшой инициативой, но до моментов у ворот соперника никак дело не доходило. Тем не менее, до конца первого тайма "крестоносцы" всё-таки отличились. С подачи с углового защитник Люксембурга крайне неудачно разобрался с мячом в своей штрафной, отбив его прямо на ногу забытому в нескольких метрах от ворот Зивзивадзе.

После этого подопечные Саньола попытались на кураже уйти на перерыв с комфортным преимуществом, но от второго гола гостей спас Антони Морис.

Во втором тайме гораздо лучше в игре вошёл Люксембург: на 51-й минуте Мамардашвили пришлось впервые по-настоящему вступить в игру, а уже в следующем эпизоде ворота грузинов расписал формально всё ещё считающийся динамовцем Жерсон Родригес.

Правда, уже вскоре радость и появившаяся надежда скромной сборной сменилась на гнев и отчаяние. Оказалось, что в предыдущем эпизоде до гола Жерсона, перед штрафной Люксембурга произошёл фол последней надежды - красную карточку после просмотра ВАР получил защитник "Аяччо" Максим Шано.

Численным преимуществом Грузия воспользовалась очень быстро: на 63-й минуте решил практически все вопросы в поединке всё тот же Зивзивадзе, оформив дубль после филигранной передачи Шенгелии с левого фланга.

Оставшиеся пол часа борьба прошли под полным контролем хозяев поля, а также с большим количеством жёлтых карточек. Всего за матч горчичники были выписаны аж десяти футболистам.

В итоге встреча завершилась ожидаемой победы сборной Грузии, которая в решающей игре плей-офф за выход в финальную часть чемпионата Европы-2024 сыграет с победителем пары Греция - Казахстан. Люксембург, в свою очередь, точно может записать себе этот турнир в актив. В своей группе "красные львы" умудрились уверенно обойти Исландию с Боснией, да и сегодня смотрелись явно не безнадёжно. И кто знает, как бы завершился сегодняшний поединок, не случись того переломного момента с удалением Шано.



Отбор к Евро-2024. Полуфинал

21 марта. Тбилиси. "Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе"

Главный арбитр: Хосе Санчес (Испания)

Грузия - Люксембург 2:0

Голы: Зивзивадзе 41, 63

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Кверквелия, Двали, Кашия, Шенгелия (Цитаишвили 71), Кочорашвили (Канкава 87), Китеишвили, Чакветадзе (Квеквескири 77), Микаутадзе (Давиташвили 77), Зивзивадзе (Квилитая 86)

Люксембург: Морис, Янс, Махмутович (Муратович 90+1), Шано, Пинто (Мартинс 42), Бонер, Перейра, Олессен (Тиль 76), Баррейро, Боржес Санчес (Курчи 76), Ж. Родригес (Корац 90+1)

Предупреждения: Зивзивадзе 22, Квеквескири 78, Кашия 90+3 - Пинто 24, Ж. Родригес 54, Баррейро 65, Бонер 90+2, Муратович 90+3



Удаление: Шано 56