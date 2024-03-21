Плей-офф отбора на Евро-2024. Греция – Казахстан 5:0. Эллины прошлись катком по сопернику

Афины принимали матч раунда 1/2 финала плей-офф за выход на Евро, в котором сборная Греции встречалась со сборной Казахстана. Казахстан еще ни разу не играл на Евро, а Греция 20 лет назад одержала сенсационную победу на Евро. Хозяева считались фаворитами противостояния, ведь всегда сильно играют дома. В родных стенах греки проиграли всего два матча за три года. Для соперников это была уже четвёртая личная встреча. Три предыдущих выиграли эллины.

Безусловно, перед стартовым свистком гораздо больше шансов на победу имела сборная Греции, но в защите дома они играли не слишком уверенно. Эллины из четырнадцати последних домашних матчей всего один завершили без пропущенных голов. Густаво Пойет по сравнению с матчем против Франции сегодня играл по схеме 4-3-3, ведь против Казахстана не логично было использовать трех центральных защитников. А вот Магомед Адиев основной акцент сделал на качественной игре в защите – 5-4-1. Один из лидеров сборной Казахстана 33-летний Асхат Тагиберген остался в запасе.

Для гостей игра началась очень неудачно. За фол Каирова в ворота сборной Казахстана Данни Маккели назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Анастасиос Бакасетас – 1:0. Максимально благоприятное развитие событий для эллинов, ведь они могли теперь спокойно играть по счету. А вот казахи должны были больше раскрываться, тем самым создавая больше свободных зон для соперников. На 15-й минуте подопечные Поэта отправили своих соперников в нокаут. Георгиос Масурас подал в штрафную, а Пелкас выиграл верховую борьбу у защитников и головой пробил под перекладину – 2:0. Очень мощная и эффективная игра в атаке от сборной Греции.

Безусловно, два забитых мяча добавили уверенности хозяевам, которые играли максимально раскованно и солидно. А вот у гостей вообще ничего не получалось. Подопечные Адиева выглядели растерянными. Они не были готовы к такому старту. За полчаса у сборной Казахстана не было ни одного удара в створ ворот, а как же они хотели забивать?

У эллинов сегодня не было проблем с реализацией. После шикарной передачи Георгиоса Масураса уверенно переиграл голкипера Фотис Йоаннидис - 3:0. И почти сразу счет стал разгромным. Цимикас подал с углового, а Курбеллис выиграл верховую борьбу и головой пробил в левый нижний угол ворот – 4:0. Браво, сборная Греции! Второй тайм уже превращался в формальность. Хозяева могли спокойно готовиться к финальному матчу отбора против Грузии.

Во второй половине встречи греки играли наверное на 10% своих возможностей, ведь они понимали, что уже во вторник их ожидает очень непростая встреча с Грузией. Гости были разочарованы своей провальной игрой до перерыва, но гол престижа все же хотели забить.

На 59-й минуте подопечные Адиева все же могли забивать, но Вороговский головой не попал в створ ворот. Это была наиболее реальная возможность отличиться у гостей за час игрового времени. В конце встречи еще и Тапалов головой срезал мяч в свои ворота – 5:0.

В итоге, игра завершилась разгромной победой Греции – 5:0. Подопечные Поэта в одном шаге к Чемпионату Европы, а сборная Казахстана сегодня разочаровала.

Отбор на Евро-2024. Полуфинал

21 марта. Афины. "Ая София"

Греция – Казахстан 5:0

Голы: Бакасетас (9. пен), Пелкас (15), Йоаннидас (37), Курбелис (40), Тапалов (87, автогол)

Предупреждение: Хацидиакос (30) - Вороговский (17), Садибеков (51), Оразов (68), Ерланов (69)

Греция: Влаходимос – Цимикас, Хацидиакос (Рецос, 46), Мавропанос, Балдок (Рота, 68) – Манталос, Курбелис, Бакасетас (Бухалакис, 75) – Пелкас (Якумакис, 63), Йоаннидис (Константелиас, 63), Масурас

Казахстан: Шацкий – Каиров (Тапалов, 46), Быстров, Марочкин, Ерланов, Вороговский – Чесноков, Бейсебеков (Садибеков, 46), Зайнутдинов, Астанов (Оразов, 46) – Самородов (Аймбетов, 77)