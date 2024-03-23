Франция - Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Французы и немцы встретятся второй раз за полгода в рамках подготовки к Евро-2024. Да, матч товарищеский, но у этого соперничества такая история, что ударить в грязь лицом никто не захочет. Ну, и конечно же, тренеры будут наигрывать варианты на Евро — на это тоже стоит посмотреть, ведь речь не о проходных сборных, а о претендентах на титул.

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Товарищеский матч

23 марта 2024. Лион, "Стад де Льюмер"

Франция 22:00 Германия

Трансляция – MEGOGO Футбол 1