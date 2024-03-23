Ирландия - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Украине еще предстоит сражаться за право сыграть в финальной части Евро-2024, но шансы на самом деле 50 на 50. Или мы, или исландцы. При такой ситуации уже можно смотреть в будущее с пометкой "если"... Если пройдем, то в группе чемпионата Европы будем с бельгийцами. Вот и причина наблюдать за этой сборной в товарищеских матчах.

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Товарищеский матч

23 марта 2024. Дублин, "Авива Стэдиум"

Ирландия 19:00 Бельгия

Трансляция – MEGOGO Футбол 1