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Ирландия - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Товарищеская игра возможного соперника Украины на Евро – смотреть онлайн трансляцию матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украине еще предстоит сражаться за право сыграть в финальной части Евро-2024, но шансы на самом деле 50 на 50. Или мы, или исландцы. При такой ситуации уже можно смотреть в будущее с пометкой "если"... Если пройдем, то в группе чемпионата Европы будем с бельгийцами. Вот и причина наблюдать за этой сборной в товарищеских матчах.
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Товарищеский матч
23 марта 2024. Дублин, "Авива Стэдиум"
Ирландия 19:00 Бельгия
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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