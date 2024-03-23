Словакия - Австрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Словакию и Австрию объединяет сборная Украины. С австрийцами “сине-желтые” встречались на групповом этапе прошлого Евро. А со словаками подопечные Реброва могут сыграть на следующем Чемпионате Европы. Пусть и пока рано настолько забегать вперед, однако выделить этот матч, как поединок двух участников континуального первенства в Германии, можно.

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Товарищеский матч

23 марта 2024. Братислава, "Тегельне поле"

Словакия 19:00 Австрия

Трансляция – MEGOGO Футбол 4