ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Впервые в истории чемпионат Европы может обойтись без дебютантов. Есть одно условие
Все решится во вторник
Фото: uefa.com
Во вторник, 26-го марта, определятся три последних участника финальной части чемпионата Европы 2024. Ими станут три победителя финальных матчей плей-офф отбора.
- Украина - Исландия;
- Уэльс - Польша;
- Грузия - Греция.
Чемпионат Европы 2024 может стать первым в истории, на котором не будет дебютантов. До сих пор на всех европейских форумах, начиная с 1960-го года, когда и был проведен первый турнир, играли дебютанты.
На Евро-2024 не будет дебютантов, если в паре Грузия - Греция победят гости. Ведь 21 участник Евро-2024, который уже определен, ранее играли на чемпионате Европы. А среди шести претендентов на оставшиеся три места только Грузия никогда не была в финальной части.
Популярное сейчас
- Ястремская и Свитолина покидают розыгрыш тысячника в Майами
- Победа юношеской сборной Украины, первый гостевой триумф Миная и 55 миллионов за Судакова. Главные новости за 23-е марта
- Пресс-служба УАФ: Цыганков принял участие в тренировке сборной Украины в рамках общей группы
- Босния и Герцеговина - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 на 21.03.2024
- "Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием". А еще Дэвид Бекхэм имеет курятник
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО