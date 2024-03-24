Впервые в истории чемпионат Европы может обойтись без дебютантов. Есть одно условие

Во вторник, 26-го марта, определятся три последних участника финальной части чемпионата Европы 2024. Ими станут три победителя финальных матчей плей-офф отбора.

Украина - Исландия;

Уэльс - Польша;

Грузия - Греция.

Чемпионат Европы 2024 может стать первым в истории, на котором не будет дебютантов. До сих пор на всех европейских форумах, начиная с 1960-го года, когда и был проведен первый турнир, играли дебютанты.

На Евро-2024 не будет дебютантов, если в паре Грузия - Греция победят гости. Ведь 21 участник Евро-2024, который уже определен, ранее играли на чемпионате Европы. А среди шести претендентов на оставшиеся три места только Грузия никогда не была в финальной части.