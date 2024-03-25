Маттеус: Германия на правильном пути, у них есть всё для победы на Евро

Бывший игрок мюнхенской "Баварии" сборной Германии Лотар Маттеус оценил шансы на победу немецкой национальной команды на чемпионате Европы-2024.

"Команда находится на правильном пути. Сочетание молодых, опытных, быстрых и умных игроков - тоже правильное. Качество футбола - на высоте. У игроков есть всё необходимое, чтобы стать чемпионами Европы. Но эта игра (2:0 против Франции) была только началом. Главное, чтобы Нагельсман сформировал из этих игроков единый коллектив, который хорошо взаимодействует не только на поле, но и за его пределами", — приводит слова Маттеуса Sky Germany.