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Маттеус: Германия на правильном пути, у них есть всё для победы на Евро
Прогноз легенды "Бундестим"
20 Minutes
Бывший игрок мюнхенской "Баварии" сборной Германии Лотар Маттеус оценил шансы на победу немецкой национальной команды на чемпионате Европы-2024.
"Команда находится на правильном пути. Сочетание молодых, опытных, быстрых и умных игроков - тоже правильное. Качество футбола - на высоте. У игроков есть всё необходимое, чтобы стать чемпионами Европы. Но эта игра (2:0 против Франции) была только началом. Главное, чтобы Нагельсман сформировал из этих игроков единый коллектив, который хорошо взаимодействует не только на поле, но и за его пределами", — приводит слова Маттеуса Sky Germany.
Напомним, на групповом этапе финальной стадии Евро-2024 Германия сыграет со сборными Швейцарии, Шотландии и Венгрии.
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