Бывший капитан сборной Польши перед матчем с Уэльсом: оснований для оптимизма у нас не так уж и много

Уже сегодня решится судьба трех сборных, которые примут участие на Евро-2024. Перед матчем Уэльс-Польша, бывший капитан кадры Яцек Бонк в интервью tvpsport.pl заявил, что защита их сборной является самым слабым местом.

"Я боюсь за защитников, потому что их взаимодействие выглядит не очень хорошо. Мы пропускаем много голов, нас даже недавно удивили эстонцы, которые играли вдесятером. В игре в обороне мы не являемся монолитом, не хватает взаимопонимания, автоматизма. Меня также не убеждает система с тремя защитниками. У меня постоянно складывается впечатление, что когда мы играли вчетвером сзади, на поле оставалось меньше пространства для соперников, которым они могли воспользоваться. В нашей команде слишком много знаков вопроса, чтобы быть уверенным в победе над Уэльсом", - говорит поляк.

Перед матчем было много мыслей о том, что хозяева будут фаворитами. Похоже, что Бонк придерживается такого же мнения.

"Впереди нас ждет встреча, в которой мы просто не можем потерпеть поражение. В то же время мы должны быть честными и четко признать - оснований для оптимизма у нас не так уж и много."

Напомним, что матч между Уэльсом и Польшей состоится в Кардифе 26 марта в 21:45.