Отбор на Евро-2024. Грузия - Греция 4:2 пен. (0:0). История продолжается, история начинается

Отборочный турнир на Евро-2024. Плей-офф. Финал

Тбилиси. "Борис Пайчадзе Арена"

Грузия - Греция 4:2 пен. (0:0)

Серия пенальти: Кочораишвили 1:0, Бакасетас 1:0 (вратарь), Давиташвили 2:0, Масурас 2:1, Микаутадзе 2:1 (неточно), Бухалакис 2:2, Двали 3:2, Якумакис 3:2 (неточно), Квеквесквири 4:2

Грузия: Мамардашвили, Кашия, Квирквелия, Какабадзе, Двали, Китеишвили (Квеквесквири 104), Кочораишвили, Чакветадзе (Давиташвили 104), Шенгелия (Цитаишвили 86), Кварацхелия (Квилитая 109), Зивзивадзе (Микаутадзе 75)

Греция: Влаходимос, Болдок (Рота 61), Мавропанос, Хацидиакос (Рецос 109), Цимикас, Курбелис (Сиопис 61), Бакасетас, Манталос (Бухалакис 98), Пелкас (Константелиас 61), Иоаннидис (Якумакис 91), Масурас

Предупреждения: Зивзивадзе 42, Квирквелия 50 - Болдок 6, Хацидиакос 35, Мавропанос 45, Константелиас 90, Рота 90+3

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Матч десятилетия, матч столетия. В Грузии и Греции в эпитетах не стеснялись. Чемпион Европы-2004 не был на крупных турнирах с 2014-го года. Из-за этого чувствуя себя униженным. Теперь же, в свете проведенной солидной работы, считал, что заслуживает вернуться. Грузины же никогда не были на крупных турнирах и во главе с Хвичей Кварацхелией и Георгием Мамардашвили чувствовали уникальный шанс.

Шанс у них был и 3.5 года назад, также в Тбилиси. Когда уступили Северной Македонии. Но тогда трибуны были пустыми, и Кварацхелия не играл из-за коронавируса. Теперь же полмиллиона подали заявку на 52 тысячи билетов (местные греки даже пытались выкупить гостевые билеты), были установлены экраны и в центре города, и, как говорил полузащитник Леван Шенгелия, страна замерла на два часа.

В четверг в полуфиналах обе победили в атакующей манере. Грузия - Люксембург со счетом 2:0, Греция - Казахстан со счетом 5:0. Обе вообще в последние годы стараются играть в атакующей манере. Но все же сегодня играли финал, и он ожидаемо был осторожным. Уж точно начался осторожно. 1:1 по ударам по воротам на 43-ей минуте, 1:0 по ударам в створ по итогам основного времени.

Хозяева начали и закончили первый тайм хорошим давлением. Перед перерывом гости еле отбились, ложась под мячи. Но разве что Влаходимос отбил из-под перекладины один удар Чакветадзе. В середине тайма доминировали гости, но их прострелы и навесы с игры, как и штрафные и угловые, не приносили ничего. А запомнилась стычка игроков с участием запасных и двумя удалениями последних.

Во втором тайме интереснее играли греки. Но пробивали лишь издали. В добавленное время Цитаишвили прорвался мимо пятерых в штрафную, но его заблокировали.

В овертайме было интереснее. Удар Бухалакиса из района угла штрафной отбил Мамардашвили, Мавропанос замкнул угловой головой в перекладину, Рота замыкал прострел с 11-метровой отметки выше. Хотя и Давиташвили замыкал прострел с шести метров - Влаходимос отбил ногой. Двали бил в упор оттуда же - защитник. Цитаишвили вновь прорвался, но бил под острым углом, и вратарь отбил.

В серии пенальти решающим, как оказалось, стал сейв Мамардашвили на Бакасетасе - слабоватом и довольно удобном ударе низом. Также Микаутадзе и Якумакис били низом мимо стойки. А решающий удар Квеквесквири пошел впритирку со стойкой, но с правильной стороны. Даже прыжок в правильный угол не помог Влаходимосу.

На каждом Чемпионате Европы участвовал хотя бы один дебютант. Единственным вариантом продолжения этой серии на Евро-2024 был выход Грузии. Он состоялся. Состоялось и историческоe событие для самой грузинской сборной, для всей страны. Впервые в истории она на крупном турнире, и даже невозможно себе представить, как бешено отпразднуют в стране такое достижение.

Заслуженно? Скорее да. Хотя конкретно сегодня греки смотрелись немного интереснее. Но они начали свое возрождение, свой путь на крупный турнир позже. Грузины же уже обожглись в 2020-ом году на македонцах и научились на этом. Да и у них есть суперзвезда в лице Кварацхелии. Хотя сегодня Хвича и не был заметен. Он и Мамардашвили - таланты, которых нет в Греции. А такие выигрывают матчи.

Соперниками Грузии в групповом турнире Чемпионата Европы станут Португалия, Турция и Чехия.