В Германии могут запретить использование беспилотников во время Евро-2024

В Германии рассматривают возможность ввести запрет на использование дронов во время Евро-2024 .

Организаторы турнира опасаются, что беспилотники могут быть использованы для террористических атак.

В частности, на необходимости запрета настаивает Андреас Роскопф, глава Профсоюза полиции Германии:

"Беспилотники становятся одной из самых больших проблем. Хотя органы, отвечающие за безопасность, технически готовы к защите от беспилотников, террористы также вооружаются. Необходимо ввести полный общенациональный запрет на полеты беспилотников по всей Германии до, во время и на небольшой период времени после чемпионата Европы".

Напомним, что турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.