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В Германии могут запретить использование беспилотников во время Евро-2024
Из-за террористических угроз
uefa
В Германии рассматривают возможность ввести запрет на использование дронов во время
Организаторы турнира опасаются, что беспилотники могут быть использованы для террористических атак.
В частности, на необходимости запрета настаивает Андреас Роскопф, глава Профсоюза полиции Германии:
"Беспилотники становятся одной из самых больших проблем. Хотя органы, отвечающие за безопасность, технически готовы к защите от беспилотников, террористы также вооружаются. Необходимо ввести полный общенациональный запрет на полеты беспилотников по всей Германии до, во время и на небольшой период времени после чемпионата Европы".
Напомним, что турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.
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