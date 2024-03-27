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Гости были близки к камбэку. ТМ. Франция - Чили 3:2
Детали матча
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop
Сборная Франции сыграла товарищеский матч против сборной Чили 26 марта 2024 года. Французы принимали чилийцев на Велодроме (Марсель). Матч начался в 22:00. Судья матча - Энтони Тейлор (Англия).
Матч начался с гола полузащитника сборной Чили, Марселино Нуньеса, уже на 6 минуте встречи. Затем за дело взялись французы и забили два гола в первом тайме: Юсуф Фофана - 19 минута, Рандаль Коло Муани - 25 минута. На этом первый тайм закончился. Во втором тайме Оливье Жиру забил третий гол на 72 минуте. Под конец матча Дарио Осорио на 82 минуте отыграл один мяч. Матч закончен со счетом 3:2 в пользу сборной Франции.
Напомним, что сборная Франции прошла квалификацию на Евро-2024 из группы В, в которой заняла первое место, одержала семь побед и одну ничью в восьми матчах. Французы попали в группу D Евро-2024. Соперниками Франции будут Австрия, Нидерланды, Уэльс или Польша.
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