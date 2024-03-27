Щенсный после победы над Уэльсом: Мы играли безнадежно на протяжении всего отборочного цикла

Вчера сборная Польши на выезде была сильнее Уэльса и вышла на Евро-2024. Все решилось на послематчевых пенальти, где героем стал голкипер поляков Войцех Щенсный, который отразил решающий удар от Дэниела Джеймса.

"Я счастлив, но не слишком рад, потому что это повышение было нашей обязанностью с самой жеребьевки. Мы играли безнадежно на протяжении всего отборочного цикла, получили второй шанс в плей-офф и достигли своей цели. Есть матчи, которые нужно выигрывать и прорываться вперед. Это повышение дает нам трамплин и возможность снова начать что-то новое, потому что то, что происходило последние полтора года, было неприемлемым. В конце этого цикла, наше попадание на Евро дает положительный импульс для дальнейшего развития", - рассказал в интервью TVP Sport Войцех Щенсный.

Добавим, что голкипер дебютировал в национальной сборной в 2009 году. На сегодня он принял участие в 81 матче, из которых 34 сыграл на ноль.