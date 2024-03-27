Левандовский о выходе на Евро: мы почувствовали уверенность, изменилась концепция

Хотя Роберт Левандовский не забил в матче против Уэльса, но реализовал пенальти в решающей серии одиннадцатиметровых ударов. Это помогло сборной Польши получить путевку на нынешний Чемпионат Европы.

"Если подытожить весь отборочный цикл, то мы начали очень плохо. Затем был плей-офф, и мы почувствовали на тренировках, что что-то изменилось. Мы почувствовали уверенность. Наша концепция изменилась. Сегодня не хватало точки над "і". Это то, что мы можем улучшить до Евро. С точки зрения всей встречи, мы были лучшей командой. Многое изменилось. Иногда это нюансы, но когда вы складываете их вместе, это имеет значение. Есть причины для оптимизма. Я горжусь этой сборной", - сказал Левандовский в послематчевом интервью TVP Sport.

"Я сказал ребятам в раздевалке, что на этот раз все изменилось. Раньше мы быстрее получали путевку на большие соревнования. Сейчас до Евро осталось фактически два месяца. Мы понимаем, что можем идти только вперед. Этот период достаточно короткий, чтобы мы могли еще лучше подготовиться к этому турниру", - подчеркнул польский нападающий.

Добавим, что Евро-2024 в Германии начнется 14 июня. В группе D Польша встретится с Францией, Австрией и Нидерландами.