Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УЕФА представил мяч плей-офф Лиги Европы
Nothing special?
УЕФА представил футбольной общественности спортивный снаряд, которым команды, вышедшие в 1/16 финала турнира, будут играть в плей-офф.
Дизайн мяча выполнен в цветах соревнования, также на него нанесено изображение стадиона в городе Гданьск, где пройдет сам финал Лиги Европы.
The ???????????????????????????????? ???????????????????? ???????????????? for the #UEL knockouts! ⚽️????— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 18, 2019
Featuring the ???????? Gdansk Stadium ????️@MoltenSports pic.twitter.com/pDU6YVs4sP
О свойствах и улучшениях сферы – не сообщается.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...