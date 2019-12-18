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УЕФА представил мяч плей-офф Лиги Европы

Лига Европы
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УЕФА представил мяч плей-офф Лиги Европы
Новина українською

УЕФА представил футбольной общественности спортивный снаряд, которым команды, вышедшие в 1/16 финала турнира, будут играть в плей-офф.

Дизайн мяча выполнен в цветах соревнования, также на него нанесено изображение стадиона в городе Гданьск, где пройдет сам финал Лиги Европы.

О свойствах и улучшениях сферы – не сообщается.

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В статье: УЕФА Лига Европы
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