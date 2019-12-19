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Каштру в Португалии понаблюдал за игрой Бенфики
Тренер совмещает приятное с полезным
Главный тренер "Шахтера" португалец Луиш Каштру, который сейчас уже находится в отпуске, посетил матч 1/8 финала Кубка Португалии "Бенфика" – "Брага".
Сообщается, что вместе с Каштру присутствовали на матче и его португальские помощники.
Матч закончился победой "Бенфики" (2:1), которая и вышла в четвертьфинал.
Напомним, что именно с "орлами" "Шахтер" сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.
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Источник:A Bola
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