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Португальские СМИ сделали несколько акцентов относительно заявки Бенфики
На завтрашний матч с "Шахтером"
20-летнего атакующего полузащитника Давид Тавареса и третьего вратаря, бельгийца Миле Свилара, называют главной сенсацией в заявке "Бенфики" на матч с донецким "Шахтером".
Молодой Давид Таварес и Свилар до сих пор играли за резервную команду - Бенфика Б.
И если Свилар был в заявке на ЛЕ раньше, то Таварес занял место немца Джулиана Вайгля, который отбывает дисквалификацию.
На счету Тавареса, замечает Sapo Desporto, лишь 2 матча за основную команду "Бенфики".
"Что касается остальных игроков, то тренер Бруно Лаге взял тот же состав, который недавно проиграл "Браге" (поражение 0-1)", - отмечает Jornal de Noticias.
Из-за травм не примут участия в матче бразильские защитники Жардел и Габриэль, а также португалец Андре Алмейда.