  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Коноплянка: Игра с Бенфикой была вялая, плавная. Не понятно, в какие ворота могло залететь
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коноплянка: Игра с Бенфикой была вялая, плавная. Не понятно, в какие ворота могло залететь

Лига Европы
(1 голосов)

Украинец уверен в том, что Бенфика просто прощупывала Шахтер

Коноплянка: Игра с Бенфикой была вялая, плавная. Не понятно, в какие ворота могло залететь
Новина українською

Вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка рассказал о первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики" (2:1).

"Соскучились, можно сказать, по родному стадиону. Всегда приятно ощущать такую поддержку. Спасибо, конечно, болельщикам. Считаю, что без них мы бы, наверное, не добились бы этого результата. Потому что игра была такая - вялая, плавненькая, не понятно, в какие ворота могло залететь. Поэтому болельщики 100% помогли нам.

"Бенфика" была подуставшая, потому что у нее было не так много времени восстановиться. Они играли на выезде, они играли на контратаках. Просто нас почувствовали. Считаю, что второй матч будет намного тяжелее, чем сегодня. Нас просто проверили. Поняли на что мы способны. Поэтому нас ожидает очень тяжелая игра", - заявил Коноплянка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Коноплянка Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Террикон

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
21.02.2020 в 18:41
Ничего они просто не показали.Такую команду шахтёр должен выносить без вопросов.
Ответить
0
0
buickball (Novostroy)
21.02.2020 в 17:57
Утром проснулся - вкл. улыбку, пошел спать выкл, а жаль. Игры не вижу у него. Замена в матче с Бенфикой это ход на задержку времени, но за Женю жалко, что в такой роли.
Ответить
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
21.02.2020 в 17:33
Как по мне так вялым и плавным был только Конопа ...))) впрочем, как всегда в последнее время ... слабое звено.
Ответить
0
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
21.02.2020 в 17:48
Считаю, что Конплянка сказал именно то, о чем мы все прекрасно сами знаем!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...