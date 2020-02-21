Коноплянка: Игра с Бенфикой была вялая, плавная. Не понятно, в какие ворота могло залететь

Вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка рассказал о первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики" (2:1).

"Соскучились, можно сказать, по родному стадиону. Всегда приятно ощущать такую поддержку. Спасибо, конечно, болельщикам. Считаю, что без них мы бы, наверное, не добились бы этого результата. Потому что игра была такая - вялая, плавненькая, не понятно, в какие ворота могло залететь. Поэтому болельщики 100% помогли нам.

"Бенфика" была подуставшая, потому что у нее было не так много времени восстановиться. Они играли на выезде, они играли на контратаках. Просто нас почувствовали. Считаю, что второй матч будет намного тяжелее, чем сегодня. Нас просто проверили. Поняли на что мы способны. Поэтому нас ожидает очень тяжелая игра", - заявил Коноплянка.