  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Фармацевты побеждают драконов. Байер - Порту 2:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фармацевты побеждают драконов. Байер - Порту 2:1. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
(1 голосов)

Однако, шансы у португальцев все еще неплохие

Фармацевты побеждают драконов. Байер - Порту 2:1. Видео голов и обзор матча
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор матча между "Байером" и "Порту".

Читайте такжеЛЕ. Байер едва не упустил победу над Порту

"Фармацевты" очень уверенно смотрелись всю игру и к 60-й минуте вели с комфортным счетом 2:0. Но точный удар Луиса Диаса подарил хорошие шанс португальцям перед ответной игрой. Теперь в родных стенах "драконов" устроит победа 1:0.

"Байер" - "Порту" 2:1

Голы: Аларио (20), Хавертц (57, п) - Луис Диас (73)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Байер (Леверкузен) Порту (Португалия) Кай Хавертц
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...