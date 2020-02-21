Фармацевты побеждают драконов. Байер - Порту 2:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча между "Байером" и "Порту".

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"Фармацевты" очень уверенно смотрелись всю игру и к 60-й минуте вели с комфортным счетом 2:0. Но точный удар Луиса Диаса подарил хорошие шанс португальцям перед ответной игрой. Теперь в родных стенах "драконов" устроит победа 1:0.

"Байер" - "Порту" 2:1

Голы: Аларио (20), Хавертц (57, п) - Луис Диас (73)