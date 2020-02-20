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ЛЕ. Байер едва не упустил победу над Порту

Лига Европы
(1 голосов)

Матч в Леверкузене закончился со счетом 2:1

ЛЕ. Байер едва не упустил победу над Порту
UA-Футбол
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Лига Европы, 1/16 финала. Первый матч. Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен – “Порту” 2:1

Голы: Аларио 29, Хавертц 57 (пен.) – Луиш 73

“Байер”: Градецки – Ларс Бендер, Свен Бендер, Тапсоба, Синкгравен – Хавертц, Арангис, Демирбай, Амири – Аларио (Бэйли 80), Фолланд (Паулиньо 90+4)

“Порту”: Марчесин – Теллес, Маркано, Мбемба, Манафа (Накаджима 61) – Диас (Данилу 77), Урибе, Оливейра, Корона – Соареш (Луиш 63), Марега

Предупреждения: Демирбай 66 – Манафа 53, Урибе 58, Маркано 90+2

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В статье: Лига Европы Байер (Леверкузен) Порту (Португалия) Кай Хавертц
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