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ЛЕ. Байер едва не упустил победу над Порту
Матч в Леверкузене закончился со счетом 2:1
Лига Европы, 1/16 финала. Первый матч. Леверкузен, “БайАрена”
“Байер” Леверкузен – “Порту” 2:1
Голы: Аларио 29, Хавертц 57 (пен.) – Луиш 73
“Байер”: Градецки – Ларс Бендер, Свен Бендер, Тапсоба, Синкгравен – Хавертц, Арангис, Демирбай, Амири – Аларио (Бэйли 80), Фолланд (Паулиньо 90+4)
“Порту”: Марчесин – Теллес, Маркано, Мбемба, Манафа (Накаджима 61) – Диас (Данилу 77), Урибе, Оливейра, Корона – Соареш (Луиш 63), Марега
Предупреждения: Демирбай 66 – Манафа 53, Урибе 58, Маркано 90+2
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