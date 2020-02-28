Шахтер узнал соперника по 1/8 финала Лиги Европы

В пятницу, 28 февраля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка следующего раунда плей-офф Лиги Европы. В 1/8 финала примет участие и представитель Украины - донецкий "Шахтер", который, напомним, прошел "Бенфику".

На этом этапе уже не было сеяных и не сеяных команд, к тому же не было ограничений по встречам соперников из одного чемпионата. В 1/8 финала сыграют по два представителя от Англии, Италии и Испании, Германия может делегировать сразу три клуба, если "Айнтрахт" защитит свое превосходство над "Зальцбургом". Напомним, этот матч был перенесен с четверга на пятницу из-за погодных условий. Также в турнире остались клубы из Швейцарии, Австрии, Шотландии, Дании, Греции и Украины.

В итоге "Шахтеру" попался немецкий "Вольфсбург". Первый матч горняки сыграют на выезде 12-го марта, ответный - 19-го марта.

Результаты жеребьевки