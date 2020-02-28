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Шахтер узнал соперника по 1/8 финала Лиги Европы

Лига Европы
(13 голосов)

Горняки будут мстить за Александрию

Шахтер узнал соперника по 1/8 финала Лиги Европы
UA-Футбол
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В пятницу, 28 февраля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка следующего раунда плей-офф Лиги Европы. В 1/8 финала примет участие и представитель Украины - донецкий "Шахтер", который, напомним, прошел "Бенфику".

На этом этапе уже не было сеяных и не сеяных команд, к тому же не было ограничений по встречам соперников из одного чемпионата. В 1/8 финала сыграют по два представителя от Англии, Италии и Испании, Германия может делегировать сразу три клуба, если "Айнтрахт" защитит свое превосходство над "Зальцбургом". Напомним, этот матч был перенесен с четверга на пятницу из-за погодных условий. Также в турнире остались клубы из Швейцарии, Австрии, Шотландии, Дании, Греции и Украины.

В итоге "Шахтеру" попался немецкий "Вольфсбург". Первый матч горняки сыграют на выезде 12-го марта, ответный - 19-го марта.

Результаты жеребьевки

"Истанбул ББ" - "Копенгаген"
"Олимпиакос" - "Вулверхэмптон"
"Рейнджерс" - "Байер"
"Вольфсбург" - "Шахтер"
"Интер" - "Хетафе"
"Севилья" - "Рома"
"Айнтрахт" / "Зальцбург" - "Базель"
ЛАСК - "Манчестер Юнайтед"

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В статье: Лига Европы жеребьевка Шахтер (Донецк)
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(13 голосов)
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Комментарии (18)
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absurdlight (Kiev)
28.02.2020 в 14:21
Получай Фонсрака жребий. Севилью не пройдёте
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avatar
Napoli
28.02.2020 в 14:25
Он Гент с огромным трудом прошел, а тут Севилья.Хотя у Ромы шансы есть, Севилью вперед ногами выносят, в последнее время. Шансы 50/50
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0
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support (Kyiv)
28.02.2020 в 14:21
Будет месть за Александрию
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0
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
28.02.2020 в 14:21
Вариант не лучший но и не худший. Можно играть
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0
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SSFC (Белозерье)
28.02.2020 в 14:19
Вже можна 1/4 жеребкувати. Всі учасники прогнозуються)
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0
0
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
28.02.2020 в 14:19
Прекрасный жребий! Ещё и ответка в Харькове
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Valerii_Krykun (Wroclaw)
28.02.2020 в 14:16
Вольфсбург на вихід
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0
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Олег Запорозький (Запоріжжя)
28.02.2020 в 14:14
вольсбург німці
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0
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Yurgensal (Северодонецк)
28.02.2020 в 14:12
Интер
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0
0
maximalist1 (знаменка)
28.02.2020 в 14:08
"Вольфсбург"
Ответить
0
0
metall5291 (Kharkiv)
28.02.2020 в 14:05
Вулверхемптон.
Ответить
0
0
Олег Запорозький (Запоріжжя)
28.02.2020 в 14:04
сайт уефа
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
28.02.2020 в 14:04
Будет Вулверхемптон.
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0
0
kuandrew (Львов)
28.02.2020 в 13:55
де можна глянути онлайн??
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0
0
Litb@rski (Кёльн)
28.02.2020 в 13:54
Турки один из самых лучших раскладов
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0
0
avatar
Napoli
28.02.2020 в 13:53
ЛАСК или Копенгаген
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0
0
oda1979 (Запорожье)
28.02.2020 в 13:39
Даешь немцев!
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0
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вовочка80 (Харьков)
28.02.2020 в 13:36
С турками сыграют
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0
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