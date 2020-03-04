Лига Европы
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На матч Шахтер - Вольфсбург за 3 дня продаж реализовано 10 000 билетов
Неплохой темп продаж
На ответный матч 1/8 Лиги Европы "Шахтер" - "Вольфсбург", который состоится в Харькове на ОСК "Металлист" 19 марта, за три дня продаж реализовано 10 000 билетов.
Напомним, что стоят билеты от 50 до 3500 гривен.
Билеты на игру можно приобрести на официальном сайте "горняков" и другими онлайн-способами. В кассах стадиона "Металлист" билеты появятся позже.
Напомним, что матч состоится 19 марта в Харькове и начнется в 19.55. За неделю до этого соперники сыграют первый матч в Германии.
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Источник:Твиттер Шахтера
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